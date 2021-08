Calciomercato Inter, si chiude oggi per Dzeko: le ultime

Oggi sarà il giorno di Edin Dzeko: l’Inter è pronta a chiudere con la Roma prima di dare l’assalto a Correa o Vlahovic

Edin Dzeko diventerà oggi un nuovo giocatore dell’Inter. Non ha dubbi La Gazzetta dello Sport, che spiega che tutte le parti erano d’accordo, ma si aspettava soltanto l’ultimo passaggio formale: per liberare effettivamente Edin, onorando una vecchia promessa, la Roma doveva prima trovare un sostituto adeguato.

A meno di colpi di scena clamorosi, oggi dovrebbe essere tecnicamente definita la cessione all’Inter col via libera romano a Dzeko: il biennale da 5 netti più bonus a stagione allunga la carriera del bosniaco di un anno (in giallorosso sarebbe andato in scadenza e rappresenta una enorme sfida tecnica a quasi 36 anni. Ai Friedkin va una cifra simbolica, poco meno di due milioni per evitare la minusvalenza, con piccoli bonus in caso di qualificazione Champions.

Come spiega La Rosea, non sarà l’unico attaccante interista di questa sessione, visto che continuano le grandi manovre tra Vlahovic, Correa e (più defilato) Zapata, ma tampona almeno in parte l’emorragia lasciata da Lukaku. L’Atalanta, infatti, ha spento i motori per l’uscita del colombiano anche per la mossa di Abraham di andare alla Roma. Invece Marotta e Ausilio continuano ad avvicinarsi alla Lazio per il Tucu Correa, gradito ad Inzaghi. E, nel frattempo, inattesa dell’extra-budget da Nanchino, tengono in piedi i contatti col mondo di Dusan Vlahovic. Il muro della Fiorentina sul serbo potrebbe, però, cedere anche perché anche il Tottenham è in pressing (oggi Paratici vede l’agente del giocatore Darko Ristic) e anche l’Atletico si è fatto avanti. Guarda caso, gli stessi club pretendenti per Lautaro.

TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SU INTERNEWS24.COM