Calciomercato Inter, Onana arriverà: l’agente è atteso in Italia. Le ultime

Calciomercato Inter: le dichiarazioni di Onana non ha spaventato i nerazzurri, l’agente del portiere è atteso in Italia

Nonostante le dichiarazioni nella giornata di ieri da parte di André Onana, il futuro del portiere camerunese sarà con ogni probabilità in Italia, più precisamente all’Inter.

Secondo quanto riportato quest’oggi da Tuttosport, infatti, l’affare non è a rischio. L’agente del portiere in uscita dall’Ajax è atteso a Milano dove incontrerà all’inizio della prossima settimana la dirigenza nerazzurra per limare anche gli ultimi dettagli.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24