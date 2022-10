Calciomercato Inter, piace Diakhaby del Valencia: la situazione

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, stato avvistato il 18 ottobre scorso a Siviglia-Valencia per visionare Diakhaby

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, è stato avvistato lo scorso 18 ottobre in tribuna per Siviglia-Valencia, per visionare il centrale di difesa del club ospite, Mouctar Diakhaby.

Secondo quanto riportato da TMW, il giocatore piacerebbe molto al club nerazzurro e sarebbe uno dei profili maggiormente monitorati in caso di una partenza di Milan Skriniar.