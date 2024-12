Calciomercato Inter, il piano di Beppe Marotta in vista di gennaio. Potrebbero essere sostituiti questi giocatori

Calciomercato Inter, gli infortuni di Acerbi e Pavard non cambiano i piani del club: ecco come si agirà tra gennaio e la prossima estate

Gli infortuni rimediati da Benjamin Pavard e soprattutto quello rimediato da Francesco Acerbi, obbligano alcune riflessioni anche inerenti al mercato Inter. Simone Inzaghi non avrà i due difensori per gli impegni in Arabia Saudita della Supercoppa Italiana (giovedì la semifinale contro l’Atalanta). I dirigenti nerazzurri, come spiegato da Calciomercato.com, non cambieranno i loro piani: a gennaio non è previsto alcun nuovo innesto.

MERCATO INTER – «La questione ventilava già da qualche giorno e per questo non sembra in discussione la linea tracciata da Marotta: in questo momento i nerazzurri non sembrano intenzionati a tornare sul mercato, l’idea è quella di attendere pazientemente il recupero dei due lungodegenti e poi valutare con calma, a fine stagione, soprattutto le condizioni fisiche di Acerbi, cui i nerazzurri hanno esteso il contratto fino al 2026, con la possibilità di rescindere versando l’onerosa penale da circa 500 mila euro».