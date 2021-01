Calciomercato Inter, PSG pista viva per Eriksen. E Pochettino non smentisce

Calciomercato Inter: i nerazzurri devono vendere Christian Eriksen e la pista che porta al PSG è ancora in piedi

In questa finestra di calciomercato invernale, l’Inter ha un grande obiettivi: quello di cedere Christian Eriksen. Il danese, dopo un solo anno in nerazzurro, è già fuori dalla scacchiere di Conte ed è pronto ad andare via. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per l’ex Tottenham la pista PSG è ancora viva; con l’allenatore Pochettino, che lo ha avuto proprio ai tempi degli Spurs, che in conferenza stampa non ha smentito l’interesse.

L’Inter, però, ha un diktat: Eriksen sarà ceduto senza nessun incentivo sullo stipendio. L’intenzione di Zhang è infatti quella di risparmiare per intero l’ingaggio del danese.