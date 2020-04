Calciomercato Inter: Sanchez non sarà riscattato

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, Alexis Sanchez non sarà riscattato dall’Inter

Il Manchester United vedrà tornare ad Old Trafford un giocatore che non farà parte del progetto tecnico di Solskjaer. Ma non è finita qui per i Red Devils. Stando a quanto riportato il quotidiano britannico, infatti, lo United dovrà versare nei prossimi mesi un bonus superiore al milione di euro pattuito al momento della sua firma nel gennaio 2018.