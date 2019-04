Il PSG sulle tracce di Mauro Icardi: l’Inter valuta la possibilità di un clamoroso scambio con Edinson Cavani

La notizia di ieri del possibile interessamento del Paris Saint-Germain nei confronti di Mauro Icardi ha immediatamente alzato le antenne degli operatori di mercato: con l’approdo eventuale dell’attaccante dell’Inter a Parigi a dover fare le valigie sarebbe quasi certamente Edinson Cavani, giocatore con un contratto in scadenza nel 2020. Da qui, riporta stamane La Gazzetta dello Sport, l’ipotesi di uno scambio su cui gli intermediari sull’asse Italia-Francia starebbero già provando a lavorare: quello di uno scambio tra l’argentino e l’uruguaiano. La suggestione di Cavani all’Inter per Icardi al PSG ha trovato insomma conforto nelle ultime ore, supportata da un elemento cardine: la valutazione dell’ex capitano nerazzurro (70 milioni di euro) potrebbe essere un po’ troppo alta per il club francese qualora ci si trovasse a dover fare i conti con le restrizioni UEFA per il Fair Play Finanziario. Si valuta insomma possibilità di trovare anche altre soluzioni.

Un paio le grane che resterebbero tuttavia da affrontare: la prima relativa alla concorrenza dell’Atletico Madrid per il Matador (i Colchoneros del resto erano già sullo stesso Icardi prima dell’avanzata parigina), dall’altra invece l’ingaggio proprio di Cavani da circa 10 milioni di euro netti l’anno (una cifra che difficilmente l’Inter potrebbe permetters di pagare). La pista dello scambio resta comunque pienamente percorribile, da comprendere semmai meglio eventualmente le valutazioni di entrambi gli attaccanti.