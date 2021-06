Calciomercato Inter, scelto il vice-Lukaku: arriva dalla Lazio

Calciomercato Inter: i nerazzurri guardano in casa Lazio dove avrebbero trovato il perfetto vice-Lukaku

Come riportato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’Inter e Simone Inzaghi hanno scelto il vice Lukaku per la prossima stagione.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

Il nome è quello di Felipe Caicedo, 32enne, attaccante della Lazio. Inzaghi conosce bene Caicedo che spesso è stato determinante per lui, le sue caratteristiche si somigliano con quelle di Lukaku e il contratto in scadenza tra 12 mesi può agevolare la trattativa a livello economico per il cartellino. Caicedo alla Lazio guadagna 2 milioni di euro, quasi quanto Pinamonti all’Inter, dunque sarebbe un’ottima operazione anche dal punto di vista finanziario.