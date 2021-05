Calciomercato Inter: sirene spagnole per Lautaro Martinez. Le ultime

Dopo il Barcellona, adesso ci provano Real e Atletico Madrid per Lautaro Martinez. Le ultime indiscrezioni dalla Spagna

Pressing dalla Spagna su Lautaro Martinez. Barcellona lontano: adesso ci sarebbero Real e Atletico Madrid a premere sul ‘Toro’ dell’Inter.

Come riporta il quotidiano Marca, il nuovo agente dell’attaccante argentino Camano avrebbe incontrato in settimana i due club madrileni per affrontare la situazione del suo assistito. Una partenza di Lautaro dall’Inter sarebbe complessa, anche se il giocatore sarebbe pronto a valutare eventuali offerte. Il Real virerebbe sul ‘Toro’ nel caso in cui fallisse l’assalto ad Haaland, mentre l’Atletico potrebbe tentare l’affondo se Suarez lasciasse la squadra di Simeone.

