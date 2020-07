Calciomercato Inter: spesa in Inghilterra per Conte, ecco tutti i nomi

Antonio Conte vuole rinforzi pesanti per la prossima stagione e starebbe guardando in Inghilterra. I nomi per l’Inter

L’Inter guarda in Inghilterra per rinforzare la propria rosa in vista della nuova stagione. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, oltre a Emerson Palmieri, Marotta e Ausilio starebbero guardando nuovamente in casa Tottenham. Nel prossimo calciomercato Mourinho potrebbe dire addio a Ndombelé e Sissoko, due profili che piacciono ai nerazzurri che potrebbero mettere sul piatto i cartellini di Brozovic e Skriniar.

Il vero sogno di mercato di Conte è però N’Golo Kanté. A spaventare è la valutazione del cartellino, non inferiore ai 60 milioni di euro. Valutato anche l’ex rossonero Bakayoko, che però non convince. Spunta l’ipotesi Ndidi del Leicester, il quale per forza e dinamicità è considerato un prospetto da Serie A.