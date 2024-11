Calciomercato Inter, spunta l'idea Ricci del Torino

Il calciomercato Inter vuole strappare al Torino e alla concorrenze il centrocampista Samuele Ricci

Il calciomercato Inter ha messo gli occhi su Samuele Ricchi. Il centrocampista del Torino, ambito anche dal Milan, è ormai entrato nel giro della Nazionale italiana, aumentando ulteriormente il suo valore.

Ci sono dubbi infatti su Asllani che nonostante il rinnovo fino al 2028, non è detto che rimanga l’erede di Calhanoglu. Per questo l’ex Empoli potrebbe fare al caso di Simone Inzaghi.

Secondo Tuttosport, il giocatore è in linea con la filosofia di Oaktree ovvero giocatori giovani futuribili, anche economicamente. Naturalmente la concorrenza per Ricci non manca dunque Marotta e soci devono farlo in fretta.