Calciomercato Inter, il ds nerazzurro è interessato all’ala sinistra paragonata in patria a Momo Salah

Il suo soprannome è Trezeguet, ma non è né una punta né francese. Mahmoud Hassan, egiziano classe ’94, è finito, secondo la stampa francese, nel mirino dell’Inter. Ala sinistra che ha ben figurato in Russia, quest’anno ha incantato i tifosi del Kasimpasa di Istanbul con 16 gol in 33 presenze. In patria viene già paragonato a Mohamed Salah e il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 5 milioni. La strategia di Piero Ausilio sarebbe di acquistare Trezeguet in sinergia col Parma per testare l’egiziano in un campionato così competitivo come quello italiano.

C’è tuttavia un gran numero di club interessati, molto più avanti nelle trattative. I nerazzurri hanno infatti altre priorità. In Turchia sembra ormai diventata una corsa a due tra il Galatasaray e lo Slavia Praga, che hanno già fatto passi avanti sia con il giocatore che con il club di Istanbul. La palla passa quindi al giovane egiziano, che dovrà scegliere tra la permanenza in Turchia o l’approdo in Repubblica ceca.