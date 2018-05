Nagatomo, addio Inter: vicino l’accordo col Galatasaray

Calciomercato Inter, Yuto Nagatomo verso la permanenza al Galatasaray: l’agente Federico Pastorello atteso in Turchia per mettere nero su bianco l’accordo con i giallorossi

Dopo sette anni da protagonista con la maglia dell’Inter, Yuto Nagatomo nella finestra di mercato di gennaio si è trasferito a titolo temporaneo al Galatasaray. Positiva fin qui l’avventura in Super Lig per il laterale giapponese: dodici presenze e tre assist per un totale di 1.080 minuti. La dirigenza giallorossa è soddisfatta dell’apporto del nipponico ed è al lavoro per blindarlo.

Secondo quanto riporta la stampa turca, l’accordo è dietro l’angolo: Spor Haber7 rivela che l’agente Federico Pastorello è atteso in Turchia al termina del campionato per firmare il contratto. I due club sono al lavoro per limare la distanza economica, ma c’è fiducia per la buona riuscita della contrattazione.