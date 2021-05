Calciomercato Inter: i nomi dei tre big che partiranno in estate

Il taglio del tetto ingaggi operato da Zhang obbliga l’Inter a rinunciare ad alcune pedine fondamentali. Ecco chi potrebbe partire in estate

Le linee guida dettate da Steven Zhang per il prossimo mercato sono chiarissime: taglio netto al tetto ingaggi e all’età media della rosa, che allo stesso tempo va mantenuta competitiva al massimo, cercando di sacrificare il sacrificabile ma girando alla larga dai top player. E su questo terreno scivoloso dovranno lavorare nei prossimi mesi l’a.d. Marottaeil d.s. Ausilio. Il prestito di Oaktree ha portato ossigeno nelle casse del club, ma non basta. E il mercato in autofinanziamento può decollare solo dopo aver sistemato i contratti pesanti in esubero o sacrificando qualche pezzo pregiato.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il contratto in scadenza tra dodici mesi mette l’Inter nelle condizioni di dover valutare una nuova partenza di Marcelo Brozovic (dopo quella sfumata la scorsa estate): il croato compirà 29 anni a novembre, guadagna 3,5 milioni netti e presto potrebbe bussare alla porta del club per discutere di rinnovo, provando a strappare l’ultimo maxi-contratto della carriera. Sul giocatore c’è sempre il Psg, che di recente ha riallacciato i contatti sospesi un anno fa. Stavolta niente scambio, trasferimento secco per una cifra che potrebbe accontentare tutti.

Il grosso del tesoretto potrebbe arrivare trovando una sistemazione a Vidal e Sanchez, titolari di contratti pesanti nonostante un rendimento al limite della sufficienza. I due cileni hanno ancora due anni di contratto per circa 28 milioni netti complessivi e poca voglia di fare le valigie. Su Vidal c’è il Marsiglia di Sampaoli, ex c.t. del Cile, ma siamo solo ai primi approcci, mentre Sanchez potrebbe interessare in Sudamerica.