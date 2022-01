Calciomercato Juve, per l’attacco ne restano due: chi è rimasto

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Juve, per l’attacco è sfida a due: i preferiti di Cherubini per rinforzare il reparto offensivo

La Juve è sempre al lavoro in chiave calciomercato alla ricerca dell’attaccante del futuro.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbero due i nomi preferiti nella lista del Football Director Cherubini per la sessione estiva: Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic. Per l’attaccante del Sassuolo l’affare sempre più fattibile rispetto al bomber della Fiorentina per cui c’è da convincere, in particolare, il patron Rocco Commisso.