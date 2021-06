Calciomercato Juve: caccia alla quarta punta. Ecco i nomi

Calciomercato Juve, quarta punta cercasi: tutti i nomi sulla lista di Cherubini per rinforzare il reparto avanzato

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la Juve potrebbe impreziosire l’organico di Massimiliano Allegri con l’innesto di una quarta punta. Un centravanti bravo a riempire l’area di rigore, in grado di mettere al servizio della squadra qualità al momento non presenti in rosa.

Il nome più ambizioso resta quello di Edin Dzeko, mentre le candidature di Pavoletti, Llorente e Milik (accostate il gennaio scorso) sono congelate per questioni di età. Potrebbe tornare di moda Gianluca Scamacca, mentre il nome a sorpresa potrebbe essere quello di Andrea Petagna.