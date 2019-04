Calciomercato Juve: Fabio Capello e Andrea Pirlo consigliano la Juventus in vista della prossima stagione. Le ultimissime

Fabio Capello non ha dubbi: la Juve deve ripartire da Matthijs de Ligt. Il difensore dell’Ajax, gioiello classe ’99 del calcio olandese, uno dei talenti più puri al mondo, lascerà i Lancieri al termine della stagione. L’Ajax è pronta all’ennesima plusvalenza della sua storia e la Juve sogna il colpo. L’affare però non è semplice perché il Barcellona è in pole: i blaugrana, dopo aver ingaggiato Frenkie de Jong per 75 milioni più bonus, hanno l’accordo anche per de Ligt ma non hanno ancora l’intesa col giocatore e con il suo agente Mino Raiola.

La Juve dunque spera ancora e Capello consiglia i bianconeri ai microfoni di Sky Sport: «L’anno prossimo, fossi nella Juventus, ripartirei da de Ligt. Lui dovrebbe essere il primo colpo della nuova Juventus». Gli fa eco Costacurta: «Si leggono anche i nomi di Umtiti e Jerome Boateng, spero restino solo delle opzioni». Andrea Pirlo invece ripartirebbe da un nuovo centravanti. L’ex centrocampista della Juventus non crede nella longevità di Mario Mandzukic: «Se la Juve vuole vincere la Champions League non può presentarsi con Mandzukic titolare l’anno prossimo. Fossi nella Juve comprerei subito un nuovo centravanti».