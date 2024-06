Calciomercato Juve, FATTA per Douglas Luiz: ecco QUANDO arriverà: svelata la DATA

Le ultime sul futuro di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano dell’Aston Villa in procinto di trasferirsi alla Juve

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, il colpo Douglas Luiz può considerarsi praticamente ufficiale per la Juventus. Dopo aver svolto le visite mediche nel ritiro del Brasile è infatti arrivata anche la firma sul contratto.

Per vedere il centrocampista a Torino bisognerà però ancora aspettare. Nel caso in cui la nazionale brasiliana andasse fino in fondo in Copa America come da pronostico, arriverà infatti solo ad inizio agosto con Bremer e Danilo. Uno svantaggio per Thiago Motta, che conta molto su di lui per il nuovo centrocampo bianconero.