Calciomercato Juve, esodo a gennaio: in tre a rischio cessione

Calciomercato Juve: tre giocatori a rischio cessione a gennaio. I bianconeri preparano il mercato in uscita per il prossimo mese

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il tema calciomercato è già in auge in casa Juve in questi giorni di metà dicembre. Sulla lista dei partenti ci sono tre giocatori, per i quali il club è in atesa di eventuali offerte.

Il primo è Aaron Ramsey, ancora ai box causa infortunio: il suo agente è stato alla Continassa nei giorni scorsi, e la Juventus attende offerte dalla Premier per lui. Poi Arthur e Kulusevski: per il brasiliano il suo agente ha aperto le porte ad un possibile addio a gennaio, mentre per lo svedese si valutano eventuali opportunità.