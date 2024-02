Calciomercato Juve, fatta per Felipe Anderson? Ecco i dettagli

Felipe Anderson Juve, occasione a zero per il dopo Chiesa. Ecco quali sono le ultime notizie di calciomercato sull’ala della Lazio

Felipe Anderson è uno degli obiettivi caldi del mercato della Juve in caso di addio di Chiesa in estate, e la società bianconera è molto vicina a questa possibile conclusione di trattativa.

Come spiegato dal Corriere dello Sport il brasiliano fa gola ai bianconeri perché è un’occasione a parametro zero, visto che ha il contratto con la Lazio in scadenza a giugno. La proposta? Un biennale più eventuale terzo anno e l’attaccante sta riflettendo su questa offerta. Intanto Manna lo ha visionato nella partita col Bayern Monaco, registrando impressioni positive.