Calciomercato Juve, offerta MONSTRE per Kaio Jorge dal Brasile: le CIFRE

Le ultime sul futuro di Kaio Jorge, attaccante brasiliano di proprietà della Juventus. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la Juventus avrebbe ricevuto un’offerta da 7 milioni di euro dal Cruzeiro per Kaio Jorge. Una cifra importante per l’attaccante brasiliano, ma che ancora non convince a pieno i bianconeri.

Giuntoli vorrebbe infatti 10 milioni di euro, ma la sensazione è che la trattativa si possa chiudere con un piccolo sforzo da parte dei brasiliani.