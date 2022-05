Calciomercato Juve, nuovo difensore in arrivo? Cosa ha deciso il club

Calciomercato Juve, i bianconeri hanno deciso cosa fare sul possibile colpo per la difesa. Le ultime sul mercato

Juve al lavoro sul mercato. I bianconeri, secondo i rumors degli ultimi giorni, sarebbero in cerca di un difensore da aggiungere al pacchetto arretrato in vista della prossima stagione. O forse no.

Come riferito da Sky Sport, infatti, i bianconeri vogliono aspettare e valutare da vicino le prestazioni di Gatti. Se il ragazzo dovesse convincere, probabilmente non verrebbero fatti ulteriori investimenti.