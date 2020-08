Calciomercato Juve: Paratici a Londra per vendere tre giocatori. I nomi

Fabio Paratici ieri è volato a Londra per incontrare cinque club di Premier League e provare a sondare il terreno per possibili operazioni

Gazzetta questa mattina dettaglia il blitz londinese di Fabio Paratici. Il capo dell’Area Sport di Juventus è stato nella capitale inglese per presentare i pezzi pregiati del potenziale. mercato in uscita: Douglas Costa, Bernardeschi e Alex Sandro.

Incontri con 5 club di Premier League: Paratici si è soffermato prima con il Tottenham, poi con il Manchester United, il West Ham e l’Aston Villa, tutte squadre piuttosto opulente e con idee chiare su come rinforzarsi. Prevista pure una puntatina con il Wolverhampton.

Solo un potenziale (grosso) tesoretto in arrivo da tante cessioni potrebbe servire a tenere un filo teso con i Wolves per uno dei giocatori più interessanti su piazza. Il nome è sempre quello affascinante di Raul Jimenez, che a Torino piacerebbe pure, ma ha un costo astronomico e non conciliabile con le attuali finanze del club bianconero.