Calciomercato Juve, il Newcastle fa il prezzo di Kelly: ecco la richiesta degli inglesi! Le ultime sull’affare

Calciomercato Juve, il Newcastle fa il prezzo di Kelly: ecco la richiesta degli inglesi. Le ultime sul possibile affare dei bianconeri

Il forte interesse del mercato Juve nei confronti di Lloyd Kelly, difensore del Newcastle è confermato ed è lui l’idea delle ultime ore per rinforzare il reparto arretrato. I Magpies chiedono però una cifra attorno ai 18-20 milioni di euro per la cessione del difensore, troppi però secondo la Juventus.

L’idea di Cristiano Giuntoli, come raccontato da Sky Sport, sarebbe quella di non andare oltre i 12-13 milioni. La volontà dei bianconeri sarebbe quella di non spendere troppo in questa sessione di calciomercato, investendo su un colpo in difesa nella prossima sessione estiva.