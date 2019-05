La Juventus guarda ancora in casa Tottenham: con l’eventuale addio di Miralem Pjanic, occhi puntati non solo su Christian Eriksen, ma anche sul compagno Toby Alderweireld

Tra i tanti gioielli che la Juventus avrebbe messo nel mirino per rifarsi il look a centrocampo ci sarebbe, come noto, anche Christian Eriksen del Tottenham. La pista che porta al danese è tuttavia decisamente lastricata di difficoltà: la richiesta degli Spurs per cederlo sarebbe di almeno 200 milioni di euro e, in ogni caso, non mancherebbe la concorrenza per i bianconeri (su tutte, quella del solito Real Madrid). Decisamente più concreta è allora l’opzione, riporta stamane il Corriere dello Sport, che porterebbe la Juve vicina ad un altro centrocampista del club londinese semifinalista di Champions League, Toby Alderweireld, giocatore belga che, grazie ad una clausola contenuta nel suo contratto, potrebbe essere più accessibile in termini di costi.

Sia la prima scelta Eriksen che l’alternativa Alderweireld, tenuti attentamente d’occhio dagli osservatori juventini ieri in Tottenham-Ajax, restano dunque nei piani di Fabio Paratici tra i principali indiziati alla sostituzione di Miralem Pjanic, per cui pare a questo punto molto probabile la cessione nel corso del prossimo mercato estivo bianconero. Con l’addio del bosniaco (volto evidentemente a fare cassa) non mancherebbero anche altre opportunità a centrocampo, come quella di Adrien Rabiot (Paris Saint-Germain) ventilata proprio nelle ultime ore.