La Juventus comincia a valutare la possibilità di cessione di Joao Cancelo su spinta di Massimiliano Allegri: per il terzino possibili offerte da parte di Manchester City e United

Le voci circolate nelle ultime settimane circa il possibile addio dopo una sola stagione di Joao Cancelo alla Juventus trovano conferma anche stamane tra le pagine di Tuttosport, che riporta di una probabile apertura da parte dei bianconeri per eventuali offerte nei confronti del terzino portoghese, arrivato in estate dal Valencia dopo il prestito lo scorso anno all’Inter. A dare il via libera all’addio di Cancelo alla Juve sarebbe in primo luogo Massimiliano Allegri: il tecnico juventino, che non vanterebbe un buon rapporto con il giocatore, sarebbe più di tutto insoddisfatto dai suoi scarsi progressi mostrati dal punto di vista difensivo in questa stagione e chiederebbe con forza l’acquisto di un esterno più congeniale al suo modo di intendere il calcio.

All’orizzonte, secondo le indiscrezioni, ci sarebbe l’interessamento sia del Manchester City che del Manchester United: per Joao Cancelo la Juventus potrebbe sedersi al tavolo delle trattative eventualmente soltanto per un’offerta che superi l’investimento di 40 milioni di euro fatto nemmeno un anno fa. Mettere a bilancio una plusvalenza per il giocatore portoghese equivarrebbe alla possibilità di dare poi l’assalto ai prossimi obiettivi: si parla di almeno un difensore, un centrocampista ed un attaccante di livello richiesti da Allegri.