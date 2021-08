Dentro o fuori: la Juventus stringe i tempi per Locatelli

Giorni cruciali per Manuel Locatelli alla Juventus: incontro da dentro o fuori con il Sassuolo per il centrocampista

Manuel Locatelli è la priorità per il calciomercato della Juventus: il centrocampista classe 1998 è il prescelto di Massimiliano Allegri per il suo gioco ma resta da convincere il Sassuolo.

Come riportato da Tuttosport, nei prossimi giorni ci sarà l’incontro da dentro o fuori alla Continassa per Locatelli: presente anche Arrivabene per l’assalto finale al centrocampista e capire se sarà necessario impegnarsi per un’alternativa.

