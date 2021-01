Può cambiare il futuro di Douglas Costa. L’esterno del Bayern Monaco, ma ancora della Juve, piace al Wolverhampton

Cambia il futuro di Douglas Costa? L’esterno di proprietà della Juventus, in prestito al Bayern Monaco, non sta trovando molto spazio in Baviera e secondo il Telegraph potrebbe cambiare aria molto presto.

Da non escludere un nuovo prestito a metà stagione per il giocatore brasiliano. Nelle ultime ore si sarebbe mosso il Wolverhampton.

