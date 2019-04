La Juventus tra le pretendenti a Christian Eriksen in caso di cessione di Miralem Pjanic: per il centrocampista danese il Tottenham però chiederebbe circa 200 milioni di euro

Ci sarebbero conferme su sponda inglese riguardanti il possibile interessamento della Juventus per Christian Eriksen, vecchio pallino di Massimiliano Allegri. In corsa per il centrocampista del Tottenham, riporta stamane il London Evening Standard, ci sarebbero tra gli altri anche i bianconeri. La situazione di Eriksen è tuttavia al momento parecchio delicata in casa Spurs: il danese, in scadenza di contratto al termine della prossima stagione, non avrebbe ancora rinnovato il proprio accordo nonostante le pressioni da parte del tecnico Mauricio Pochettino, fortemente interessato a confermarlo.

Sullo sfondo, riportano le indiscrezioni inglesi, ci sarebbero soprattutto le voci che vedrebbero il giocatore nel mirino di Manchester United e Real Madrid. Su di lui però, come già anticipato qualche giorno fa, potrebbe catapultarsi la Juventus in caso di cessione di Miralem Pjanic: il centrocampista bosniaco, attualmente tra gli obiettivi del Paris Saint-Germain e dello stesso Real Madrid, potrebbe partire per una cifra superiore ai 70 milioni di euro. Al momento la valutazione di Eriksen sfiorerebbe addirittura i 200 milioni di euro, ma senza il rinnovo di contratto pare evidentemente difficile che il Tottenham possa avanzare pretese così esose.