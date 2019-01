Ramsey ha scelto Cr7: in arrivo la firma con la Juventus

Calciomercato Juventus, in arrivo il colpo Aaron Ramsey per il centrocampo: gallese pronto a firmare con i bianconeri

Manca solo l’ufficialità, ma il più è fatto: Aaron Ramsey è pronto a diventare un nuovo calciatore della Juventus. Il gallese ha scelto Cristiano Ronaldo: così titola l’edizione odierna del Corriere dello Sport, con la mezzala che darà l’addio all’Arsenal per unirsi alla formazione bianconera. Un colpo a parametro zero per la Vecchia Signora, che tuttavia non sarà economico. Per battere la concorrenza del PSG, pronto a offrire un ricco stipendio al centrocampista, la Juventus si è spinta fino all’offerta di 6,5 milioni più bonus fino ad arrivare a 10. Cifra molto inferiore a quella proposta dai francesi, ma la volontà di far parte di una delle prossime candidate alla Champions League, al fianco di CR7 ha prevalso.

Si perché l’intenzione della Juventus non è solo di bloccare il giocatore per l’estate, ma di provare addirittura a farlo arrivare a gennaio. Un’idea che Emery ha fortemente escluso, ma che nel calciomercato di oggi non è impossibile. Un innesto in più per una Juventus che non sembra avere limiti, pronta a sfruttare ogni singola occasione a suo favore.