Ilaix Moriba-Juventus, pressing sul talento del Barcellona

Calciomercato Juventus, tentazione Ilaix Moriba per il futuro: bianconeri al lavoro per strappare il 16enne al Barcellona

Juventus al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione, tasselli per la formazione di Massimiliano Allegri ma non solo. Secondo quanto riporta Tuttosport, la dirigenza bianconera pensa anche al futuro: Fabio Paratici e il suo staff hanno messo gli occhi su Ilaix Moriba, talento dei Cadete A del Barcellona.

Centrocampista centrale, Moriba è considerato uno dei giovani più interessanti del panorama internazionale e la Juventus è intenzionata a soffiarlo ai blaugrana. I catalani sono pronti a ricorrere a contromisure, visto anche l’assalto del Manchester City: negli ultimi anni il Barca ha perso tanti futuri campioni a costo zero, dinamica alla quale è necessario porre un argine.