Calciomercato Juventus, Locatelli deluso dal braccio di freddo: lo scenario

Calciomercato Juventus: l’obiettivo Manuel Locatelli sarebbe deluso per il braccio di ferro tra i bianconeri e il Sassuolo

Manuel Locatelli è tornato in neroverde con l’idea fissa di vestire la maglia bianconera. La volontà del centrocampista classe 1998 è molto chiara: vuole solo la Juventus e non ha preso mai in considerazione le offerte dall’estero. Il Sassuolo però, come ha più volte ribadito Carnevali, non fa sconti.

La Gazzetta dello Sport svela come Locatelli sia deluso da questo braccio di ferro tra le squadre e dal mancato accordo per la realizzazione del suo sogno: vanno avanti comunque i contatti tra le società.