Ramsey via a zero: Juve e Milan pronte a sfidarsi per il gallese

E’ tutto da scrivere il futuro di Aaron Ramsey che, come ha confermato lui stesso, andrà via a zero

Aaron Ramsey dirà addio all’Arsenal a fine stagione e da gennaio sarà libero di trovarsi una nuova squadra per il 2019. Il centrocampista gallese ha annunciato di non aver trovato l’accordo con i Gunners per il rinnovo: «Sembrava che le cose stessero andando bene, ma non è andata così. E’ una decisione del club, a me non resta che dare tutto fino a giugno. L’accordo sembrava a un passo, poi non è stato più così. Ora devo solo pensare a fare del mio meglio con i Gunners. Succede, non sono deluso ma è una decisione che ha preso il club e va accettata».

Su Ramsey da settimane si parla dell’interesse di diversi club anche in Italia con Juventus e Milan indiziate principali, ma non senza difficoltà. Secondo quanto riporta il Daily Mail la società bianconera avrebbe già pronto un precontratto per il gallese da firmare entro gennaio per assicurarsi il suo arrivo a giugno a parametro zero, ma anche i rossoneri stanno monitorando la situazione e vogliono regalare a Gattuso il colpo gallese per centrare la Champions.