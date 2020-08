Calciomercato Juventus: i bianconeri cercano una sistemazione per Perin, il portiere piace al Fulham

La Juventus è a lavoro per sistemare diversi esuberi. Tra questi c’è anche Mattia Perin, rientrato dal prestito al Genoa. Per il portiere, come riportato da Sky Sport, il futuro potrebbe essere in Premier League.

La dirigenza bianconera avrebbe avuto oggi un incontro con Alessandro Lucci, agente di Perin. Sul tavolo, un’offerta del Fulham; squadra neo promossa nella massima serie inglese.