Calciomercato Juventus, il RINNOVO di Rabiot: ecco la VOLONTÀ del centrocampista bianconero

Il contratto di Adrien Rabiot sta per scadere e ancora non è chiara la situazione, anche se in realtà la volontà è risaputa

Rabiot-Juventus, qual è il futuro? Ancora tutto da decidere ciò che accadrà tra il centrocampista francese e la società bianconera. Il rinnovo proposto dai bianconeri è sul tavolo, in attesa del rientro dagli Europei del giocatore.

Una cosa è certa, la volontà è quella di restare in Europa per vincere, rimanere competitivi. Da escludere dunque una pista araba, ma per Sky Sport l’ombra che più preoccupa i bianconeri è quella rossonera del Milan.