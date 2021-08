Calciomercato Juventus, sirene inglesi per McKennie: il prezzo

Calciomercato Juve: fissato il prezzo per la cessione di McKennie. Diverse offerte, ecco per quanto i bianconeri possono privarsene

Qualche mese fa la Juventus ha speso complessivamente 21.5 milioni (coi bonus si arriverebbe fino a 28 milioni) per riscattare McKennie dallo Schalke 04.

Per lasciarlo partire, scrive Tuttosport, servirebbe un’offerta importante da 30 milioni di euro che ad oggi non è arrivata. Il texano ha tanti estimatori in Premier League che è, tra l’altro, il campionato in cui Wes un giorno sogna di giocare.

