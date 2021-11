Calciomercato Juventus, spunta il nome di Cajuste

Calciomercato Juventus, sondaggi per Cajuste del Midtjylland. I bianconeri lo seguono per rinforzare il centrocampo

La Juventus continua a lavorare attivamente sul mercato per cercare rinforzi in vista del mercato di gennaio. Il centrocampo è il ruolo in cui i dirigenti vorrebbero intervenire maggiromente.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nel mirino dei bianconeri sarebbe finito anche Jens Cajuste. Il 22enne di proprietà del Midtjylland rappresenta una valida alternativa rispetto a profili molto più costosi (Witsel e Tchouameni su tutti).