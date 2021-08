Calciomercato Juventus, trattativa Locatelli in fase di stallo

Ultime mercato Juve: cosa sta bloccando l’affare Locatelli. Bianconeri convinti di aver formulato un’offerta congrua

Fase di pieno stallo nella trattativa tra Juventus e Sassuolo per Manuel Locatelli. Il Sassuolo aveva chiesto un rilancio dei potenziali compratori sia a livello di impegno economico (dai 32 milioni offerti ai 40 richiesti) sia sulla formula (da prestito biennale con riscatto condizionato a prestito annuale con obbligo di riscatto). Ma la Juventus, almeno per ora, non ha intenzione di modificare l’offerta considerandola già congrua, come detto pubblicamente anche dal vicepresidente Nedved.

Sempre chiara e ferma anche la posizione del centrocampista, che vuole la Juve e che ha comunicato anche direttamente a Carnevali di non voler considerare offerte dall’estero. Le piste inglesi sono da considerarsi già archiviate, il futuro di Locatelli sarà un trasferimento a Torino oppure la permanenza al Sassuolo. È il punto de La Gazzetta dello Sport.

TUTTE LE NOTIZIE SUI BIANCONERI SUI BIANCONERI SU JUVENTUSNEWS24.COM