Calciomercato Juventus: Tuchel ha deciso il destino di Emerson

Emerson, in partenza dal Chelsea, resta nel mirino della Juve. Sfida all’Inter per il terzino della Nazionale azzurra

Marcos Alonso ed Emerson Palmieri resterebbero nella lista dei partenti del Chelsea per il prossimo mercato estivo.

Tuchel avrebbe confermato di puntare su Chilwell a sinistra e uno tra l’ex Fiorentina e il nazionale azzurro sarebbe destinato alla partenza come riporta il Sun. Emerson, in particolare, rimarrebbe nei radar di Inter e Juventus per un ritorno in Serie A.

