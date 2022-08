Calciomercato Juventus, ultimo assalto a Morata: le ultime

Calciomercato Juventus: i bianconeri vogliono accontentare Allegri e tenteranno un ultimo assalto a Morata

Federico Cherubini non si è ancora arreso all’idea di non poter riportare Alvaro Morata alla Juventus, con lo spagnolo che è la prima scelta di Allegri per l’attacco.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni i bianconeri tenteranno un nuovo e deciso approccio con l’Atletico Madrid per parlare dell’attaccante spagnolo. Se, e solo se, dovesse arrivare una nuova chiusura al prestito, allora i bianconeri virerebbero su altri profili.

