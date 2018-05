La Juventus segue tanti giovani talenti in Serie B. Calciomercato Juve: nel mirino ci sono Tonali, Varnier, Mulattieri e Kouamé

La Juventus si muove sul mercato e non pensa solo a grandi colpi come ad esempio Verratti ma valuta anche alcuni giovani talenti del nostro calcio per rinforzare assicurare un futuro importante anche nei prossimi anni. La Juve, secondo Il Corriere dello Sport, ha messo gli occhi su diversi talenti del campionato di Serie B, uno su tutti Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 del Brescia, ribattezzato già come ‘il nuovo Pirlo’, ha molti estimatori. Inter, Roma, Sassuolo, Sampdoria e tanti altri club si sono mossi alla ricerca del giovane centrocampista e in estate potrebbe nascere una vera e propria asta. Calciomercato Juve: occhi in B.

Attenzione poi a Marco Varnier, difensore classe 1998. Il talento del Cittadella è seguito da Inter, Milan, Chievo Verona, Bologna e Sassuolo. Proprio il Sassuolo, a gennaio, aveva provato a prenderlo non riuscendo a chiudere l’operazione. Il club neroverde potrebbe anche imbastire un affare con i bianconeri, acquistando il calciatore in sinergia con la Juve (anche la Roma potrebbe mettere in piedi una soluzione simile, sempre con il Sassuolo). Samuele Mulattieri, stellina dello Spezia sta accendendo un derby tra Inter e Milan, ma allo stesso modo piace al Genoa e alla Juventus. I bianconeri seguono anche Christian Kouamé, ivoriano 20enne che ha realizzato 10 gol in B con il Cittadella.