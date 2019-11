Calciomercato Juventus: sfida al Barcellona per un giocatore del Chelsea in scadenza di contratto. Ecco di chi si tratta

Il contratto di Willian col Chelsea scadrà a giugno e probabilmente lascerà i Blues, nonostante i buoni risultati: 2 gol e 3 assist in 11 partite per lui in Premier League quest’anno. Sull’ala c’è l’interesse della Juventus, che vorrebbe firmare il giocatore a parametro zero.

Ma, come riporta Mundo Deportivo, i bianconeri devono tenere d’occhio la concorrenza del Barcellona, che sembra siano anch’essi sulle tracce del brasiliano.