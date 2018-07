Calciomercato, la Juventus ancora su Diego Godin per la difesa

La Juventus non molla la pista Diego Godin dell’Atletico Madrid per rinforzare il reparto difensivo.

La Juventus domani dovrebbe presentare al mondo il nuovo acquisto Cristiano Ronaldo. Intanto, lo spumeggiante calciomercato della società bianconera, non sembra essersi concluso con molti nomi accostati al club. Oggi, secondo le ultime indiscrezioni, sembra che i dirigenti della Juventus siano ancora in trattativa con l’Atletico Madrid per il difensore Diego Godin, giocatore seguito da tempo dai bianconeri. Il trentaduenne, con un cartellino dal valore di 25 milioni euro, vorrebbe una nuova avventura e la Juventus potrebbe essere una pista. Secondo quanto riportato da Premium Sport, il club madrileno avrebbe già in mente il possibile sostituto: Caglar Soyuncu, difensore in forza al Friburgo.