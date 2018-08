Diego Laxalt al Milan: il giocatore uruguaiano ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi 4 anni

Diego Laxalt al Milan: il giocatore uruguaiano ha firmato il contratto che lo legherà al club rossonero per i prossimi 4 anni. Come riportato da Sky Sport, l’affare si è concretizzato per una cifra di 14 milioni più 4 di bonus. Nella trattativa è stato decisivo anche l’apporto del mediatore Gabriele Giuffrida, presente oggi a Milano per limare gli ultimi dettagli. Dopo le visite mediche di stamattina e la firma sul contratto, adesso si aspetta solo l’ufficialità del nuovo acquisto rossonero.