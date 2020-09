Calciomercato Lazio: accordo raggiunto per Fares e Muriqi

Calciomercato Lazio: il club biancoceleste è pronto a chiudere per due colpi. Fatta per l’arrivo di Fares e Muriqi

Mohamed Fares è a un passo dalla Lazio. L’accordo tra il club romano e la Spal va ancora definito, ma la giornata di ieri ha fatto registrare un sensibile avvicinamento tra le due società. Al punto che l’intesa è non solo a portata di mano, ma anche dietro l’angolo. Come spiega La Gazzetta dello Sport, la sensazione è che la fumata bianca si possa materializzare entro breve.

La Lazio ha accettato di alzare la sua offerta. Questo è stato il passo che ha dato una forte accelerata alla trattativa. Da giorni la Spal era ferma sulla sua richiesta di 10 milioni cash, senza l’inserimento di contropartite tecniche. Il club di Lotito, dopo aver accettato di togliere suoi calciatori dall’affare, ha anche fatto lievitare la proposta economica fino appunto ad arrivare ai 10 milioni chiesti dagli emiliani.

Ma c’è di più. La Rosea spiega che anche la trattativa per l’attaccante kosovaro Muriqi è praticamente nella stessa situazione. Con il giocatore è stata da tempo trovata un’intesa (quinquennale da 1,7 milioni l’anno), con il Fenerbahce è invece in corso una trattativa infinita che negli ultimi giorni sembra aver finalmente trovato il passo giusto. La società turca ha fissato in 20 milioni il prezzo dell’attaccante, una cifra che la Lazio ha sfiorato con l’ultima offerta che prevede il versamento di 16 milioni come parte fissa e di oltre 3 milioni come bonus facilmente raggiungibili. Il club turco ha mostrato interesse per l’ultima offerta. Che può essere quella giusta a patto di sistemare alcuni dettagli. Ai quali si sta lavorando in queste ore. Così anche per l’attaccante kosovaro l’impressione è che la fumata bianca sia ormai imminente.