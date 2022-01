Calciomercato Lazio: Casale stuzzica Sarri, ma prima bisogna cedere...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il calciomercato della Lazio si concentra sulla ricerca di un difensore: a Sarri piace Casale ma prima è d’obbligo una cessione

Il calciomercato Lazio è sempre fermo al palo, anche perché bloccato dal famigerato indice di liquidità che non permette voli pindarici.

Motivo per cui prima di potersi scatenare in entrata, ci sarà da perfezionare qualche uscita. In ogni caso, gli occhi della dirigenza biancoceleste sono puntati sul reparto arretrato. Il nome che più stuzzica è quello del veronese Casale, molto apprezzato da Sarri.