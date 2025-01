Calciomercato Lazio, ecco l’ultima idea dei biancocelesti per il centrocampo: la situazione

Calciomercato Lazio, spunta l’ultima idea del club biancoceleste per il centrocampo: la situazione e le ultime

Da qualche giorno è ufficialmente iniziara la sessione invernale di calciomercato. Tra le molte squadre, il club biancoceleste sta lavorando per rinforzare il centrocampo e l’ultima idea è quella di Chukwuemeka ora in forza al Chelsea.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club vuole il calciatore per rinforzare il centrocampo, visto che per Fazzini le possibilità sono praticamente pari allo zero. La trattativa, spiega il quotidiano romano, si potrebbe sviluppare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in seguito a determinate condizioni. Situazione da monitorare con attenzione.