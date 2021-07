Calciomercato Lazio, non si sblocca la cessione di Correa

La Lazio vuole monetizzare dalla partenza di Joaquin Correa, ma la situazione è in fase di stallo

Prima uscita stagionale della nuova Lazio di Maurizio Sarri, che nel ritiro di Auronzo di Cadore ha battuto con un rotondo 10-0 la top 11 Radio Club. A segno, tra gli altri, anche il neo arrivato Felipe Anderson, che nei piani dovrebbe andare a rimpiazzare Joaquin Correa nel tridente offensivo che ha in mente l’ex tecnico di Juventus e Napoli. L’argentino, come ormai risaputo, è sulla lista dei partenti e il club biancoceleste vorrebbe monetizzare quanto prima dalla sua cessione per poi reinvestire il ricavato per rinforzare gli altri reparti della rosa.

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione. Il Tucu, al momento, è lontano dall’addio alla Capitale. Il club al momento più interessato sarebbe il Psg, che non vorrebbe però spendere i 35 milioni richiesti dal presidente Claudio Lotito. La contropartita Sarabia non convince in pieno la Lazio, che nei prossimi giorni tornerà però a trattare con il club parigino per cercare di sbloccare questa fase di stallo.

