Calciomercato Lazio: duello con l’Inter per Kumbulla

Calciomercato Lazio: i biancocelesti sono piombati su Marash Kumbulla su cui c’è anche la forte pressione dell’Inter

Il Corriere dello Sport assicura che la Lazio sia piombata su Marash Kumbulla, difensore albanese che tanto ha impressionato con la maglia del Verona.

Il difensore, tuttavia, è da tempo sul taccuino dell’Inter, che resta in primissima fila. La Lazio spera che sia Igli Tare che Strakosha possano attirare a Formello il connazionale. In attesa di sapere se e quando ripartirà la stagione, si profila già un duello di mercato in Italia.