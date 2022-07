Calciomercato Lazio, Ilic e Luis Alberto: intrecci a centrocampo per i biancocelesti

Calciomercato Lazio: i biancocelesti continua a seguire Ilic con attenzione in attesa della possibile cessione di Luis Alberto

Il possibile arrivo di Ivan Ilic, mezzala del Verona, alla Lazio è strettamente legato all’eventuale partenza di Luis Alberto. Come riportato da Corriere dello Sport e Il Messaggero, lo spagnolo quest’anno si è presentato regolarmente in ritiro e ha ripreso la preparazione con la giusta testa, ma l’idea di fare ritorno in Spagna ancora alberga nei suoi pensieri.

Il Siviglia non si è più fatto vivo dopo l’offerta di giugno da 16 milioni più il cartellino di Oliver Torres rifiutata da Lotito. Diverso sarebbe se Monchi rilanciasse con una proposta tra i 22 e i 25 milioni di euro. A quel punto Tare potrebbe chiudere con il Verona per la giovane mezzala sulla base di 15 milioni di euro, bonus inclusi. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi.

